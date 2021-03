AS – Tre big su Fabian, ma il Napoli potrebbe trattenerlo ancora: dipenderà da due fattori

Stando a quanto riferisce AS, in Liga diversi club sono tornati a puntare gli occhi su Fabian Ruiz del Napoli. Si tratterebbe principalmente di Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, che in estate vorrebbero farsi avanti. De Laurentiis pretendeva 50 milioni di euro per la cessione del centrocampista, e infatti ne ha rifiutati 30 dall’Atleti soltanto pochi mesi fa. Tuttavia, le cose possono cambiare a seconda dell’Europeo e del piazzamento finale del Napoli in classifica. Il valore del cartellino potrebbe aumentare ancora oppure il Napoli ottenere la qualificazione in Champions, senza necessità di cederlo.