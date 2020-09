Trofeo Gamper, l’Inter dice no al Barcellona per il Coronavirus

Incroci di mercato e non solo tra Barcellona e Inter. I nerazzurri, infatti, erano stati invitati dai blaugrana a prendere parte alla 55ª edizione del Trofeo Gamper in programma sabato alle 19 al Camp Nou. La squadra di Antonio Conte, che per via della finale di Europa League disputata il 21 agosto tornerà in campo in Serie A “solo” il 26 settembre, ha però declinato l’invito per evitare rischi legati al Coronavirus. Incassato il no dei nerazzurri, i catalani, che hanno voluto mantenere la celebrazione del Trofeo Gamper nonostante l’emergenza sanitaria (la partita si giocherà con gli spalti vuoti), si sono mossi per trovare l’avversaria e continuare la preparazione in vista del via alla Liga.

Dopo un’estate turbolenta, caratterizzata dal cambio in panchina e dal caso Messi, il Barcellona di Koeman è dunque pronto a iniziare il nuovo corso. A sfidare i catalani sarà l’Elche, che non inizierà la propria stagione agonistica prima del 26-27 settembre. Mentre alcuni Paesi richiedono la quarantena dopo l’arrivo dalla Spagna, in questo caso il problema non sussiste. La sfida, in programma sabato alle 19, sarà visibile su TV3 e Barça TV.

fonte: corrieredellosport.it