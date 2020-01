Il Napoli non sottovaluta le sirene straniere in questo mercato di gennaio. Lo evidenzia l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come in particolare sia Carlo Ancelotti a rappresentare una tentazione per alcuni azzurri. “Suonano quelle di Carlo Ancelotti – scrive il quotidiano – che vorrebbe pescare in casa Napoli per rinforzare l’Everton. Piace Lozano che lui stesso ha voluto in azzurro e che sta trovando poco spazio, ma anche Allan appetito nuovamente pure dal Psg, e Zielinski“.