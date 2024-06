Tuttosport – Buongiorno, il Napoli offre 32 mln più Ostigard: le ultime

Secondo Tuttosport, il Napoli continua ad insistere per Alessandro Buongiorno, difensore del Torino: “Aurelio De Laurentiis è ripartito all’attacco per Alessandro Buongiorno, sfruttando il fatto che in azzurro il forte centrale granata ha cominciato l’avventura tedesca dalla panchina. Nella telefonata rivolta a Urbano Cairo ha fatto presente che c’è anche il rischio, terminati i campionati europei, che il valore del giocatori si ridimensioni: perché non essere tra i protagonisti in una manifestazione così importante può destabilizzare la quotazione di mercato. E proprio su questo fatto il produttore cinematografico sta lavorando. Quasi come a dire: adesso ti propongo 40 milioni, domani chissà se puoi arrivare ad una valutazione così alta. I 40 milioni, comunque, non sono tutti cash: il Napoli darebbe al Torino il forte centrale Ostigard (valutato 8 milioni) più 32 milioni pronta cassa. Una formula gradita al club che potrebbe dunque sbloccare l’affare. Buongiorno è da tempo il primo obiettivo del Napoli per la difesa. Reparto da rifondare al più presto. L’impressione, però, è che Cairo voglia aspettare anche se la mossa di De Laurentiis lo ha sorpreso: la valutazione complessiva è alta e, magari, un domani non raggiungerà questi livelli. Però ha deciso di temporeggiare con la speranza che Buongiorno si ritagli dello spazio importante, in azzurro. Gli europei sono appena cominciati, la strada è lunga. Insomma, non ha fretta, vuole valutare altre proposte, possibilmente tutte in contanti per investire sul mercato e costruire un Toro che possa puntare alle Coppe europee”.