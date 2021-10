Tuttosport – Coppa d’Africa, Spalletti spera in un colpo di scena per trattenere Koulibaly, Anguissa e Osimhen

Luciano Spalletti, approfittando della sosta delle Nazionali, sta cercando di far entrare in forma i calciatori che hanno collezionato meno minuti in questa stagione. Demme e Mertens, rientrati da poco dagli infortuni, ma anche i vari Juan Jesus, Ghoulam e Zanoli. Intanto la speranza dell’allenatore è quella di non rinunciare ai nazionali africani. Lo racconta l’edizione odierna di ‘Tuttosport‘:

“In attesa che rientrino i nazionali, pensando a quelli che dovrebbero svestire la maglia azzurra a gennaio per la Coppa d’Africa. Osimhen, Koulibaly e Anguissa, Ounas è ancora in forse. Ecco perché Spalletti si sta soffermando su quelli che non hanno ancora raggiunto ‘quota 100’, vale a dire Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus oltre a Demme sceso in campo di recente. Il coach di Certaldo lavora sulla messa a punto dei meno utilizzati, anche se non ha ancora smesso di sperare in un colpo di scena che possa impedire agli africani di lasciare la squadra per almeno un mese nel periodo clou della stagione“.