Tuttosport – De Laurentiis lavora all’idea del Mundialito. In futuro anche alcune partite di campionato all’esterno

Secondo Tuttosport l’elezione a presidente di Lega di Casini, fedelissimo del duo De Laurentiis-Lotito, ha galvanizzato il patron del Napoli che sta spingendo per rimettere in campo alcune sue vecchie idee. A cominciare dal Mundialito di Serie A durante il Mondiale in Qatar. Già da settimane si sta lavorando per far disputare questo nuovo torneo negli USA. Si starebbero quindi cercando finanziatori e pensando a due fasi, una prima in Italia e una seconda in America.

De Laurentiis però vola ancora più alto. Infatti la sua idea è quella di dare un seguito alla cosa, prendendo accordi con gli arabi per la disputa di alcune partite di campionato all’estero. Un’idea, molto cara al patron, ma che certamente sarà foriera di molte polemiche.