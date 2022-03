Januzaj a Napoli, la verità: “Non ho parlato con Mertens, ecco come stanno le cose”

Adam Januzaj è uno dei probabili obiettivi del Napoli. L’attaccante della Real Sociedad, con un passato anche la Manchester United, non ha ancora rinnovato con i baschi e molto probabilmente si libererà a zero. Da qui le speculazioni circa un suo arrivo per sostituire Lorenzo Insigne. A fare da ‘tramite’ Dries Mertens, belga come Januzaj.

E’ però lo stesso calciatore a fare chiarezza durante la conferenza stampa con il suo Belgio: “Non ho parlato con Mertens! Non presto attenzione alle parole della gente, sono concentrato sulla Real Sociedad. La verità è che le decisioni che prendo riguardano me, la mia famiglia e il mio agente Mino Raiola. Lui è molto esigente e ci sentiamo spesso per concordare il futuro”