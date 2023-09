Tuttosport – De Laurentiis sorpreso dal secondo tempo contro la Lazio

Tuttosport ha svelato la reazione di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dopo la sconfitta degli azzurri al Maradona per 1-2 contro la Lazio: “Il primo a restare stupito di quel Napoli irriconoscibile soprattutto nel secondo tempo è stato il coach e subito dopo il presidente De Laurentiis, scuro in volto più degli occhiali da sole che non ha mai tolto durante il match perso sabato contro la Lazio. In malo modo, perché lo striminzito 1-2 non racconta tutto di una seconda frazione di gioco nel corso della quale i campioni d’Italia sono apparsi con le gambe pesanti e con la testa vuota, mai visti così sfilacciati, senza una condotta di gioco coerente, solo lanci lunghi, spesso inutili o prevedibili, e nemmeno lo straccio di quel palleggio che era diventato il marchio di fabbrica di Luciano Spalletti. Lo stesso De Laurentiis, stupito anche per gli spalti semivuoti, ha chiesto spiegazioni su quella seconda parte di gara mai vista nel biennio di marca Spalletti-Giuntoli”.