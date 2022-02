Tuttosport – Fabian e Osimhen a Cagliari sono partiti dalla panchina per la scarsa condizione fisica

Spalletti potrà utilizzare contro il Barcellona da titolari sia Fabian Ruiz che Osimhen, entrambi in panchina a Cagliari e non per scelta tecnica, ma perché erano alle prese con problemi non ancora del tutto risolti. Come sottolineato da Tuttosport, il centrocampista spagnolo era sotto antibiotico per curare la ferita che si era procurato nel match del Camp Nou ed era anche piuttosto debilitato: con un utilizzo dal primo minuto avrebbe potuto procurarsi un infortunio muscolare ancora più serio. Il bomber mascherato, invece, era ancora alle prese con quel fastidioso gonfiore al ginocchio per un sovraccarico frutto dei campi di allenamenti un po’ troppo duri in questo periodo della stagione.