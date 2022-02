Xavi: “Dembelè? Non ho alcun problema, è un professionista, sono soddisfatto di tutto, s’allena bene, è positivo con il gruppo. È una decisione del club, non solo mia, di farlo giocare con la squadra, per il suo futuro dipende da lui e dal club. È un giocatore importante, mi piace molto”

Xavi: “Il Barcellona deve avere un’identità di gioco molto chiara: linea difensiva molto alta, pressione, recupero palla, dominio del possesso. Dobbiamo recuperare questo stile sia in Liga che a livello europeo, dobbiamo farlo per competere a livelli massimi, siamo in Europa League ma il Napoli è un rivale da Champions”

Xavi: “Non sto nel Napoli, non posso sapere cosa funziona nel settore giovanile o anche in altri club italiani. La storia dice che i giocatori provenienti dal vivaio hanno qualcosa in più per senso d’appartenenza, identità. Ci lavoriamo tanto, è fantastico che ragazzi di diciotto anni possano imporsi già a livello internazionale, guarda Gavi, Pedri, Nico Gonzalez, Araujo anche se è arrivato tardi, Busquest, Pique”

Xavi: “Le sensazioni sono molto buone, i risultati ci stanno accompagnando al 50%, potevamo fare di più col Granada, con il Siviglia, con il Villarreal. Preferirei giocar bene e vincere, siamo in una fase di crescita ma ciò che conta sono i risultati”

Xavi: “Siamo fiduciosi, abbiamo giocato bene all’andata, creeremo occasioni sia con il gioco che con il pressing”

Xavi: “È un onore, una responsabilità, una motivazione in più giocare allo stadio Diego Armando Maradona, se non ci fosse stato Messi sarebbe stato il miglior calciatore di tutti i tempi, ci ha emozionato tutti, ha rappresentato un’epoca. Ci emozioniamo ancora guardando i video”

Xavi: “Come ho già detto in diverse conferenze stampa, ogni partita rappresenta una finale. Non avendo fatto bene i compiti a casa nostra, toccherà passare il turno sul campo del Napoli, affrontandoli con il nostro modello di gioco. Stiamo migliorando partita dopo partita, guardando i nostri progressi ho fiducia”

Xavi: “Credo che il Napoli farà il pressing alto, noi vorremmo tenerli nella loro metà campo, non sarà facile, sono una squadra molto fisica. Il Napoli è di livello Champions, perciò sta lottando per lo scudetto”

Xavi: “Affronteremo la partita come se avessimo vinto 2-1 o 3-1. Dovremo imporre il nostro gioco con il possesso palla, all’andata ci siamo riusciti soltanto nella seconda parte, loro alzeranno il livello del pressing e dell’intensità, avranno il tifo dalla loro parte. Saremo pronti pur sapendo che giochiamo in un campo difficile. Sarà una guerra sportiva per la conquista del pallone, è un peccato che una delle due squadre debba uscire dalla competizione”

Ter Stegen: “Sono preparato per tutto, sia se riusciamo a vincere nei 90 minuti e anche nell’eventualità in cui non ce la facciamo e dobbiamo arrivare ai rigori. Sarò pronto a pararli, abbiamo anche giocatori bravi a calciarli, m’allenerò anche stasera durante la rifinitura”

Ter Stegen: “L’Europa League e i campionati sono competizioni diverse, la vittoria di Valencia ci lascia più sereni ma il Napoli ha grande qualità”

Ter Stegen: “Innanzitutto sto bene, io vedo ciò che faccio tutti i giorni, non penso a ciò che si dice. Voi fate il vostro lavoro, non mi disturba, il calcio è così”

Ter Stegen: “Vorremmo che Dembelè continuasse con noi ma è una decisione sua e del club, non m’intrometto. So che può fare la differenza in qualsiasi club andrà”

Ter Stegen: “Cerco sempre di dare il massimo, in ogni professione se t’infortuni non puoi lavorare, devi recuperare e ciò può incidere sul rendimento. Ogni allenamento è finalizzato a raggiungere il massimo, molti di voi avete scritto per mettere benzina sul fuoco, funziona così ma io ogni giorno lavoro per migliorare, con grande intensità”

Ter Stegen: “Xavi è un allenatore che ha un’idea molto chiara, sta cercando d’imprimerla alla squadra, ci divertiamo, ciò porterà risultati. Abbiamo giocato contro una delle migliori squadre, hanno grande qualità, un super portiere, tutte le partite sono difficili anche in Liga”

Ter Stegen: “L’umore è molto positivo, ci troviamo in un momento d’ottima forma, anche i giovani stanno imparando a fare queste partite senza margini d’errore. Nelle ultime partite si sono visti grandi passi in avanti”

Ter Stegen: “La gente parla spesso senza conoscere realmente la situazione, io do sempre il massimo e se stessi male non starei qui a parlare con voi perchè non potrei giocare. Ho una responsabilità per il club, la squadra e me stesso”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Xavi e Ter Stegen, allenatore e portiere del Barcellona alla vigilia della sfida contro il Napoli che vale l’accesso agli ottavi di finale di Europa League.

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise