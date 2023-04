Tuttosport – Juventus-Napoli, Bremer potrebbe riuscire a recuperare

Tuttosport fa il punto sulla situazione in casa Juventus, attesa al match casalingo contro il Napoli: “Cuadrado (squalificato in Coppa) dovrebbe scendere in campo da titolare contro i partenopei, permettendo così a De Sciglio di risparmiarsi e di recuperare appieno in vista proprio del match contro la formazione di Inzaghi. A proposito di infortunati, invece, si appresta a marcare nuovamente visita Moise Kean per il problema muscolare accusato alla coscia la scorsa settimana, mentre trapela un deciso ottimismo circa le condizioni fisiche di Bremer. In realtà si tratterebbe soltanto di crampi per cui il difensore brasiliano, migliore in campo della retroguardia contro lo Sporting, dovrebbe essere pronto per rispondere presente alla chiamata di Allegri già contro il Napoli”.