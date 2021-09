Continuano i problemi per Napoli e Juventus in vista della sfida di Serie A in programma per sabato 11 settembre al Maradona. Secondo quanto riporta Tuttosport, Massimiliano Allegri avrebbe non pochi problemi, fra dubbi di formazione, ritorno dei nazionali sudamericani e infortunati. Allegri potrebbe fare a meno di Dybala, Bentancur, Alex Sandro, Danilo e Cuadrado, oltre agli infortunati Kaio Jorge, Ramsey e Arthur ed è ancora da capire il discorso relativo a McKennie.