Tuttosport – Milan, contro il Napoli ci saranno pochi cambi rispetto al derby con l’Inter

Tuttosport dedica spazio al Milan che dovrà sfidare il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, per il match valevole per la 28^ giornata di Serie A: “Pioli sembra essere orientato a pochi cambi rispetto al derby di martedì. Uno sarà forzato, ovvero quello di Romagnoli , che ieri ha lavorato in palestra e che difficilmente potrà recuperare. Al suo posto ci sarà Pierre Kalulu che affiancherà Fikayo Tomori al centro della difesa. A destra tornerà Davide Calabria mentre a sinistra ci sarà Theo Hernandez , che a Napoli – negli ultimi due anni – ha sempre lasciato il suo impatto tra gol e assist. In mezzo al campo ci sarà il ritorno di Tonali accanto a Bennacer mentre Franck Kessie verrà spostato qualche metro più in avanti, alle spalle di Olivier Giroud . Sulle fasce offensive agiranno Junior Messias , che vive settimanalmente il ballottaggio con Saelemaekers , mentre a sinistra ci sarà Rafael Leao . Panchina per Ante Rebic , che non sta attraversando un buon momento dal punto di vista delle prestazioni come accaduto anche nel derby di Coppa Italia di martedì. Ma proprio al “Maradona”, lo scorso anno, fu protagonista di un’ottima gara fornendo l’assist del momentaneo 0-2 a Zlatan Ibrahimovic”.