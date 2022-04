Tuttosport – Multiproprietà, i De Laurentiis avrebbero preso la decisione di vendere il Bari e di tenersi il Napoli

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato delle novità relative alla situazione multiproprietà della famiglia De Laurentiis. Entro il 2024, infatti, bisognerà decidere se tenere il Napoli o il Bari, e di conseguenza cedere l’altra scoietà: “Per risolvere la pratica della multiproprietà, i De Laurentiis avrebbero preso la decisione di vendere il Bari e di tenersi il Napoli. La notizia non è ufficiale, ma consistenti rumors farebbero propendere per questa scelta. Probabilmente, prima di prendere una decisione in tal senso, il patron della Filmauro avrebbe atteso che il Bari ritornasse, a distanza di otto anni, almeno in serie B, anche se gli obiettivi erano inizialmente superiori. Con il ritorno nella cadetteria della squadra pugliese, ci sarebbero state delle manifestazioni di interesse. Si tratterebbe di facoltosi imprenditori italiani “seriamente’’ interessati a rilevare il club biancorosso. Ancora non si parla di una vera e propria trattativa in corso tra i De Laurentiis e i possibili nuovi compratori. Come avvenne nel 2018 con la famiglia De Laurentiis, al momento i potenziali acquirenti sarebbero al vaglio solo del sindaco di Bari, Antonio Decaro”.