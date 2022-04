Tuttosport – Napoli, cessione di Osimhen a fine stagione è un’ipotesi concreta

Victor Osimhen via dal Napoli ipotesi concreta? E’ ciò che scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che apre uno scenario di addio a fine stagione per l’attaccante nigeriano. “Con Insigne al Toronto c’è l’ipotesi concreta che Newcastle o Arsenal portino nelle casse azzurre i 120 milioni di euro per Osimhen , trattenere Mertens significherebbe avere in squadra un attaccante esperto e molto benvoluto dalla tifoseria – si legge – lo stesso Spalletti aveva confessato domenica che trattenere Mertens sarebbe una scelta corretta e che non c’è aria di crisi tra presidente e allenatore”. Questa la ricostruzione del quotidiano sportivo torinese.