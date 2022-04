Tuttosport – Napoli, contro la Fiorentina potrebbero recuperare anche Ounas e Petagna

L’edizione odierna di Tuttosport si è focalizzata sui possibili recuperi in attacco del Napoli in vista del match contro la Fiorentina di domenica 10 aprile, oltre a quello già accertato di Victor Osimhen: “Da mercoledì Meret è di nuovo a disposizione di Spalletti (aveva saltato le ultime tre gare per una frattura della vertebra lombare) che domenica lo porterà in panchina, mentre ieri si è fermato Malcuit. Ancora a mezzo servizio ci sono Ounas, Petagna e Di Lorenzo che stanno smaltendo i rispettivi infortuni e che hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Può darsi che l’algerino possa tornare a disposizione, qualche chance anche per il centravanti”.