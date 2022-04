Repubblica – La presenza da titolare di Osimhen contro la Fiorentina è in dubbio

Stando a quanto riportato da La Repubblica, l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, non è ancora certo di un posto da titolare nel match di domenica 10 aprile contro la Fiorentina: “È certa la sua convocazione contro la Fiorentina, resta da capire se potrà essere schierato dal primo minuto o dalla panchina. Saranno decisivi gli allenamenti di oggi e di domani, in cui Osimhen dovrà dimostrare di aver recuperato. Resta in preallarme Mertens,prontissimo in caso di necessità a dare il suo contributo pure contro la Fiorentina. Ma i viola hanno una difesa bunker (appena 3 reti subite nelle ultime sei giornate della Serie A) e sarebbe di conseguenza fondamentale poter disporre dal primo minuto dello strapotere fisico in area del bomber nigeriano”.