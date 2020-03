Tuttosport – Napoli su Sirigu, mentre il Milan monitora Meret

Il Milan potrebbe perdere Gigio Donnarumma in estate e guarda con interesse alla situazione di Alex Meret. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come possa innescarsi un intreccio di portieri nel prossimo mercato estivo: “L’ex Spal in questa stagione, con l’arrivo di Gattuso, ha perso il posto da titolare in favore di Ospina. Il fatto che il Napoli stia corteggiando Sirigu fa capire come per lui ci sia poco spazio in futuro e, sempre in un’ottica di addio di Donnarumma, il suo nome potrebbe tornare buono per il Milan”.