La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla Juventus, in quarantena dopo la positività di Daniele Rugani. Domani o mercoledi i test a domicilio per i calciatori. La circolare del Ministero della Salute prevede che il tampone si possa richiedere in caso di sintomi o se, in assenza, c’è stato un contatto ravvicinato con chi è stato positivo. Dopo il test, la squadra resterà in quarantena comunque fino al 25 marzo, al momento non è fissata però una ripresa degli allenamenti.