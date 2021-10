Il Napoli tornerà ad avere il 12esimo uomo in campo, contro il Torino, gara che si prospetta più difficile del previsto. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, dopo la notizia dal governo di poter riempire gli impianti al 75%, il pubblico napoletano non ha esitato a riempire lo stadio di Fuorigrotta. Sono attesi, per la sfida in programma domenica contro i granata, ben 41mila spettatori.