Tuttosport – Non solo Thiago Djalo, il Napoli segue anche Ndicka

L’edizione di oggi di Tuttosport ha riferito che oltre a Thiago Djalo, il Napoli segue anche Evan Ndicka:

“Sempre in Francia, al Lille, è tesserato Thiago Djalo, 22enne difensore centrale portoghese che può giocare in tutti i ruoli della difesa ed è indicato come il possibile sostituto di Kim, qualora la prossima estate qualche club venisse a pagare la clausola rescissoria. L’alternativa gioca con il prossimo avversario degli azzurri in Champions League ed è Evan Ndicka, 23enne centrale parigino il cui contratto con l’Eintracht scadrà a fine giugno”.