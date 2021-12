Tuttosport – Plusvalenze, la Covisoc indaga su 18 società: ci sarebbe anche il Napoli

La Covisoc starebbe indagando su 18 società per il caso plusvalenze. Lo scrive l’edizione odierna di “Tuttosport” oggi in edicola. Tra queste ci sarebbero cinque club di Serie A: si tratta di Genoa, Sampdoria, Juventus, Napoli ed Empoli. Coinvolti nelle indagini anche dei club stranieri, si tratta di Barcellona, Manchester City, Lugano, Marsiglia, Lille, Basilea ed Amiens. Poi ci sono anche due società di Serie B: Parma e Pisa. E infine anche club nelle serie minori: Pescara e Pro Vercelli in Serie C, così come il Novara in Serie D ed il Chievo, ormai fallito e fuori dal calcio, almeno per quanto riguarda la vecchia società. Questi sono i club che avrebbero fatto almeno un’operazione in entrata sospetta, e che sono quindi finiti sotto la lente di ingrandimento della Covisoc. Ma non sarebbe finita qui, perché indiscrezioni portano ancora ad altre società.