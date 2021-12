CorSera – Juventus, Elkann non rimuoverà Agnelli prima della fine dell’inchiesta

John Elkann, presidente di Exor, società azionista di maggioranza della Juventusnon rimuoverà Andrea Agnelli dalla carica di presidente della Juventus. Almeno non per ora. Lo scrive Il Corriere dello Sport, che spiega che l’attuale vertice del club bianconero non si tocca, almeno fin quando l’inchiesta sulle plusvalenze sospette non sarà conclusa. Ambienti vicini al club interpretano così le sue parole di ieri: non è il momento di cambiare, viene prima la società, poi le persone. Tuttavia, da parte di Elkann ci sarebbe una riflessione sul futuro assetto societario della Juventus: ma non è ancora arrivato il momento di fare cambiamenti.