Tuttosport – Rangers-Napoli, trasferta anche a causa dell’amicizia con il Celtic

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’amicizia tra i tifosi del Napoli e quelli del Celtic, storico rivale dei Rangers, è uno dei motivi per i quali la Uefa ha deciso di vietare la trasferta ai sostenitori azzurri: “La Uefa ha inoltre invitato i sostenitori del Napoli a non recarsi a Glasgow, che siamo o meno in possesso del titolo di accesso all’Ibrox Park. In Scozia il lutto per la morte della Regina è molto stretto ed il feretro è stato trasferito dal castello di Balmoral alla maestosa cattedrale di Edimburgo, distante appena 40 minuti di treno da Glasgow. Quasi tutti i poliziotti locali sono stati precettati per vigilare sulle onoranze funebri ed è per questo che l’Uefa ha dato l’ok per lo spostamento di 24 ore della partita di Champions col Napoli. Le autorità scozzesi hanno voluto lo stop alla trasferta dei tifosi partenopei anche per un’altra ragione. Probabilmente temevano che in assenza di un numero adeguato di poliziotti potessero esserci scontri con i fan dei Rangers, a causa di una presunta amicizia con i sostenitori del Celtic, avversari storici degli ultrà Rangers”.