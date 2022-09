CdS – Rangers-Napoli, Simeone favorito su Raspadori

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Giovanni Simeone sarebbe in vantaggio su Giacomo Raspadori nel ballottaggio per l’attaccante titolare del Napoli contro i Glasgow Rangers: “Tifosi appassionati come pochi, tra l’altro: non si scherza mica, da quelle parti. Comunque vada, però, sarà una storia da raccontare: Simeone ha esordito mercoledì in Champions a 27 anni con i Reds al posto dell’infortunato Osimhen e per lui sarebbe la prima da titolare, mentre Raspadori non ha ancora debuttato. La valutazione dell’allenatore, in questo caso, sarà un’altra: Jack o John. Sì, almeno dall’inizio toccherà soltanto a uno dei due agire nel tridente con Politano e Kvara. Idee? Beh, qualcuna: è possibile che il signor Luciano lanci il Cholito dal primo minuto domani con i Rangers, considerando l’intensità fisica annunciata di una partita che, tra l’altro, si giocherà in uno stadio interamente riservato ai tifosi scozzesi dopo il divieto di trasferta annunciato dall’Uefa per i motivi di sicurezza legati alle celebrazioni in onore e memoria di Sua Maestà Elisabetta II”.