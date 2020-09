Tuttosport – Sokratis al Napoli se andrà via Maksimovic. I dettagli

Secondo quanto affermato da Tuttosport, il Napoli continua a seguire con attenzione Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal. La volontà del club azzurro resta quella di prendere il giocatore a parametro zero, anche se in realtà sarà acquistato anche un difensore più giovane e forte. Il nome, in tal senso, resta quello di Senesi del Feyenoord, che con 20 milioni potrebbe arrivare in azzurro.

La pedina Sokratis invece entrerebbe in gioco qualora andasse via Nikola Maksimovic. Il difensore serbo, infatti, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con il club azzurro e di conseguenza potrebbe essere ceduto entro fine mercato. In questo ultimo caso, il Napoli andrebbe quindi convinto su Sokratis, che sarebbe quindi accolto senza doverne pagare il cartellino.