Secondo quanto riportato da Tuttosport, probabilmente Gleison Bremer lascerà il Torino la prossima estate, operazione che potrebbe far fruttare un buon gruzzolo da reinvestire sul mercato. Il difensore brasiliano piace molto all’Inter – che sarebbe in pole con l’inserimento di Dimarco oltre al cash – ma anche il Milan starebbe monitorando il giocatore con Juve e Napoli alla finestra. L’intenzione di Cairo e Vagnati sarebbe quella di dare il via ad un’asta per il calciatore.