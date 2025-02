Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, ha parlato in Press Conference dopo il pareggio col Napoli: “Abbiamo concesso veramente poco al Napoli. Ora serve la giusta continuità, dobbiamo crescere come squadra. Abbiamo disputato tante gare buone quest’anno. Napoli sottosottotono? No, noi abbiamo giocato bene. Loro hanno messo in campo tanta intensità per vincere. Noi abbiamo lottato per tutta la partita come squadra”.