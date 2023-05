Udinese-Napoli al Maradona, la spiacevole scoperta di un tifoso azzurro: i dettagli

Udinese-Napoli sarà visibile allo stadio Maradona. è questa la decisione presa a seguito della riunione presso la Prefettura di Napoli. Lo stadio Maradona sarà aperto al pubblico e sarà possibile vedere la partita dai maxischermo che verranno installati nella struttura.

5 euro il prezzo del biglietto, acquistabile secondo le normali procedure previste per una qualsiasi altra partita del Napoli.

Sono già più di 20mila le persone in coda per acquistare un tagliando per la partita che potrebbe consegnare lo scudetto agli azzurri. Intanto, però, c’è un tifoso che ha avuto una brutta sorpresa.

Un imprenditore napoletano che vive a Roma, mentre tentava di acquistare un biglietto con tanto di tessera del tifoso regolare, ha fatto una spiacevole scoperta. Secondo TicketOne, il tifoso azzurro ha un Daspo a carico. Subito ha allertato il suo avvocato per inviare una pec di protesta nei confronti di TicketOne, società che gestisce la compravendita dei tagliandi.

Il 47enne sostiene di non andare allo stadio dal 1991, quando aveva 15 anni.

“Non mi capacito, sono un tifoso del Napoli da sempre ma sono anni e anni che non vado allo stadio, che all’epoca si chiamava San Paolo. Non faccio parte di nessun gruppo ultrà eppure, dal responso che mi è stato notificato mentre cercavano di acquistare un ingresso per giovedì, pare che sulla mia testa penda questo divieto che ora mi costringerà a vedere l’agognata partita a casa”, ha commentato con rammarico il tifoso.