Calcio e gaming: due universi paralleli

Lo sport più seguito in Italia, e in Europa, è il calcio. Gli italiani hanno una passione per questo sport e lo praticano anche “virtualmente”. Infatti, il gaming è in continuo aumento: solo nel 2021 è stato registrato in Italia un giro d’affari pari a 2 miliardi e 243 milioni di euro. I giocatori più incalliti trascorrono in media 8 ore a settimana davanti alla console che, per il momento, è ancora il device più utilizzato. Tra i videogiochi più amati dagli italiani ci sono quelli di ruolo e di avventura, ma il posto più alto del podio è occupato dai giochi a tema calcio, che sono oggi quelli più apprezzati e giocati in assoluto.

Dalla sua comparsa negli anni ’90, la sua enorme evoluzione negli anni 2000 e la sua esplosione in questo ultimo decennio, il gaming è diventato una fonte di intrattenimento e lavoro per milioni di persone. La pandemia del coronavirus, e di conseguenza la quarantena e l’isolamento, ha fatto sì che molte più persone si immergano nell’habitat virtuale dei giochi potenziando su larga scala questo universo.

Calcio e scommesse

Con il boom del gaming online, gli appassionati di giochi a tema calcistico si stanno riversando sempre più anche su alcuni grandi classici come i giochi slot machine, per esempio, con grafiche che richiamano atmosfere legate al mondo del pallone. Quindi, si opta anche per giochi che non appartengono alla sfera calcistica. Inoltre, le scommesse rientrano tra i passatempi preferiti dei tifosi del calcio italiano e mondiale. Il legame tra calcio e scommesse è diventato sempre più forte, di conseguenza molti di loro passano i weekend a giocare schedine scommettendo sulla vittoria o sconfitta delle diverse squadre. È un hobby che può regalare qualche soddisfazione, ma anche per tentare la fortuna servono regole, occorre infatti fare attenzione ad alcuni importanti aspetti.

Prima di iniziare bisogna informarsi sulle condizioni e sulle regole di gioco, oltre che sulle caratteristiche specifiche di ciascun operatore. Poi, nel momento in cui ci si crea un account, è bene fornire esclusivamente i dati richiesti, e niente di più, e bisogna fare attenzione a eventuali “cloni” dei siti originali dedicati al gioco.

I migliori videogiochi di calcio

Vi segnaliamo alcuni dei migliori giochi di calcio per PC, PS5, Xbox Series, Switch e cellulari Android e iPhone degli ultimi anni.

Mario Strikers: Battle League Football

Giocare con squadre formate dall’idraulico e in compagnia di Mario Strikers mentre si spazza via gli avversari online è un vizio tremendo, e i suoi colpi speciali e palloni avvolti nel fuoco che attraversano la rete uno spettacolo altamente raccomandato.

Fifa

Il classico di EA continua a essere riciclato anno dopo anno e, partendo da una base che è stata molto buona per decenni, da lì può solo andare verso l’alto. In FIFA 20 è stata aggiunta anche la possibilità di giocare a calcio di strada con Volta, quindi è una delle opzioni più complete che puoi trovare per PC, PS4, Xbox One, Android e iPhone.

Football Manager

In questo gioco l’idea è quella di crearsi una squadra e, con quello che si guadagna giocando bene, si acquistano carte con nuovi giocatori per ottenere nuove abilità che ti aiuteranno a vincere.

Football Strike

Uno dei giochi di calcio più divertenti per Android e iPhone. L’idea è quella di scorrere il dito sullo schermo per segnare con i migliori colpi mentre si misura la vostra abilità di fronte ad altri giocatori.

Inazuma Eleven

Il Nintendo RPG è un modo completamente diverso di giocare a calcio, ma non per questo meno divertente. La sua storia conquisterà coloro che sono cresciuti con Olly e Benji e le loro partite sono abbastanza avvincenti da farti desiderare di tornare in campo.