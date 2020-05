Udinese, Pozzo: “Play-off soluzione da considerare! Bundesliga? Trionfalismo fuori luogo”

Il presidente dell’Udinese Giampaolo Pozzo, in un’intervista a La Repubblica, esprime il suo dissenso per la ripresa immediata della Serie A. Il duo diktat è preciso, non bisogna correre e ripartire in totale sicurezza senza escludere alcune opzioni diverse per concludere la stagione, ad esempio i playoff. Infine si lascia andare ad un parere sul trionfalismo della Bundesliga, totalmente fuori luogo a detta sua.

“Ripartenza Serie A? Bisogna usare il buon senso. Mi sembra assurdo incaponirsi su questa accelerazione. Io non dico che non si debba ricominciare il campionato, ma che lo si deve fare in sicurezza. Bisogna trovare soluzioni diverse. Una può essere quella dei play-off e dei play-out. In ogni caso la Uefa aveva indicato il 2 agosto come data limite per potere giocare le coppe e si può anche ragionare con la Uefa di questo.

Situazione Premier League? Se ne sta parlando, la fase è quella di studio. Ci sono interessi economici e c’è la paura di comprometterli. Dall’altro lato c’è l’evidenza della pandemia. I morti purtroppo non sono uno scherzo e in Inghilterra l’emergenza sanitaria è ancora nel pieno. Mi lasci aggiungere una cosa sulla Germania. Il trionfalismo sulla Bundesliga mi pare fuori luogo. Gli stadi vuoti in diretta tv sono una tristezza e le scene dei calciatori frenati in tutto, a cominciare dalle manifestazioni di entusiasmo. La ripartenza è stata importante, per carità, ma è anche una forzatura. Si sono presi grandi responsabilità, lo può confermare anche il preparatore atletico più inesperto”.