Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese andato in gol contro il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Udinese Tv dopo la sconfitta contro gli azzurri per 3-2: “Poteva essere una partita da pareggio, abbiamo avuto tante occasioni anche nel primo tempo. Sono contento per il mio gol, ma voglio aiutare la squadra per vincere e fare punti e purtroppo oggi non è bastato. Il gol? Fin da quando ero piccolo ho allenato il tiro in porta due volte al giorno. Mi alleno anche a casa”.