Elmas a DAZN : “Esultanta sotto la curva? Volevo festeggiare con i tifosi”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro l’Udinese: “Ho visto Anguissa con la palla e ho pensato che me la passasse. Ho fatto una finta e ho fatto gol. Sono andato sotto la curva perchè volevo esultare con i tifosi. Paragonato a Kvaratskhelia per le giocate? Queste giocate sono importanti e le facevo anche da piccolo, qualche volta gioco in mezzo al campo, qualche volta esterno, provo sempre a farle. Sono felice che le faccia anche Kvaratskhelia. E’ bello quando c’è concorrenza, si fa meglio tutti e due, speriamo di fare sempre meglio per i nostri tifosi e per il nostro club”.