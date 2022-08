Maurizio Auriemma, questore di Firenze, ha emesso un daspo per il tifoso viola 51enne che ha tentato di colpire con uno schiaffo Luciano Spalletti al termine di Fiorentina-Napoli. Stesso provvedimento anche per chi ha lanciato la bottiglietta, un tifoso della Fiorentina di 79 anni. Non potranno entrare in alcun impianto sportivo, così come il tifoso partenopeo che ha provato a portare nel Franchi un fumogeno.