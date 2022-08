VIDEO IAMNAPLES.IT – Primavera 1, Napoli-Sassuolo 2-3: Ecco gli highights del match

Allo stadio G. Piccolo di Cercola il Napoli di Frustalupi esce sconfitto in casa 2-3 contro il Sassuolo in una gara intensa con tante emozioni e gol. I neroverdi di Bigica si portano in vantaggio con Pieragnolo nel primo tempo, pareggia i conti Spavone. Nel secondo tempo Sassuolo ancora avanti con la ribattuta vincente di Abubakar dopo il rigore sbagliato da Casolari. Gioielli pareggia per il Napoli. Al 94′ Flavio Russo mette a segno il gol vittoria per i neroverdi che salgono a quota 7 in classifica, con il Napoli che ha raccolto sin qui 3 punti in tre partite

Ecco gli highlights del match:

A cura di Ciro Troise, Giorgio D’Andrea e Russo Francesco