UFFICIALE – Giudice Sportivo, Koulibaly salta Empoli-Napoli: multa per Insigne

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo. Kalidou Koulibaly, per aver ricevuto un’ammonizione contro la Roma, salterà Empoli-Napoli perché diffidato. Ammenda da 1.500 euro per Lorenzo Insigne, ammonito per proteste dall’arbitro Di Bello: “sanzione aggravata perchè capitano della squadra”.

Di Bello aveva anche ammonito Nicolò Zaniolo per proteste e siccome era diffidato salterà l’importante match del prossimo weekend, Inter-Roma. Stangata per Gary Medel per le proteste in Juventus-Bologna, due giornate di squalifica e una multa da 5 mila euro: “Per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Settima sanzione); per avere inoltre, al 40° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, continuato a protestare in maniera plateale anche con gesti inequivocabili nei confronti del Direttore di gara, toccandogli lievemente il braccio alla notifica del provvedimento di espulsione“.