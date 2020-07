UFFICIALE – Napoli femminile, dall’Inter arriva la 24enne Goldoni

Un annuncio arrivato in queste ore tramite i social del Napoli femminile, un colpo per festeggiare il passaggio in Serie A: Eleonora Goldoni vestirà l’azzurro nella prossima stagione. La 24enne attaccante è stata capocannoniere nella Serie B nel 2013-2014 con il New Team Ferrara prima di un’esperienza negli USA. Successivamente, la ragazza di Finale Emilia è tornata in Italia all’Interno prima di passare al Napoli. La ragazza ha registrato anche 4 presenze in Nazionale maggiore e 3 reti in 4 partite alle Universiadi nel 2019, svoltosi proprio in Campania. Di seguito, vi proponiamo la foto tratta dal profilo Instagram della società femminile azzurra: