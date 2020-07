Gazzetta – Milik chiede piu spazio: colloquio con il vice di Gattuso

Arek Milik è in un limbo: il suo futuro non è stato ancora deciso ma lui vorrebbe continuare a giocare con continuità. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in questi giorni ci sarebbero stati dei colloqui fra la punta polacca e il vice di Gattuso, Luigi Riccio, che avrebbe discusso sul momento di forma dell’attaccante. Il numero 99 azzurro vorrebbe qualche chance in più dal primo minuto, ma a Gattuso non sarebbe andata giù la prestazione al Ferraris contro il Genoa, che potrebbe costare un’altra panchina all’ex Ajax, ancora in bilico per quanto riguarda il suo futuro al Napoli.