UFFICIALE – Napoli, Prezioso al Virtus Francavilla a titolo definitivo

Il Napoli ha ufficialmente ceduto Mario Prezioso al Virtus Francavilla. E’ arrivato il comunicato ufficiale del club pugliese sul loro sito: “Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Prezioso fino a giugno 2023. Il centrocampista campano, classe 1996, ritorna a Francavilla dopo cinque anni dall’ultima apparizione in biancazzuro; nella stagione 2016/2017, infatti, ha collezionato 32 presenze e 2 reti. Successivamente ha avuto esperienze importanti in serie B con Carpi e Cosenza ed in serie C con le maglie di Bisceglie, Vibonese e Modena. Il calciatore è già a disposizione di mister Taurino per il pre-raduno allo stadio Giovanni Paolo II“.