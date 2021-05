UFFICIALE – Primavera 2, slittano i playoff: approvata la riforma del campionato

Come scrive il comunicato stampa n. 95 del 25 maggio 2021 è slittato dal 5 al 12 giugno l’inizio dei playoff del Campionato Primavera 2 (con finale il 19) per permettere il recupero di alcune gare, mentre si giocherà la Supercoppa fra Hellas Verona e Pescara, le due squadre vincitrici dei gironi: data e luogo saranno comunicati nei prossimi giorni. L’Assemblea ha inoltre approvato la proposta di riforma del campionato Primavera 2 che verrà discussa il 9 giugno in Consiglio federale come anticipato ieri da IamNaples.it.