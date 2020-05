Il primo paese europeo in cui si rivedranno i tifosi negli stadi sarà l’Ungheria. Come reso noto dalla federcalcio ungherese, infatti, c’è il via libera per tornare all’interno degli impianti sportivi, a patto che venga rispettato il distanziamento sociale. Bisognerà occupare un posto ogni cinque. Adesso federazione e lega dovranno ratificare l’accordo per tentare di far tornare i tifosi subito, già a partire dal prossimo weekend.