Ugolini: “Ndombele può essere l’alternativa a Lobotka, la sua crescita è importante”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Da come abbiamo capito pensiamo possa giocare Raspadori stasera. E’ una scelta da assecondare, è la partita giusta per Giacomo. C’è anche da valutare la condizione di alcuni che non sono al top, per esempio Juan Jesus. Poi il classico ballottaggio Rui-Olivera. Dovrebbero essere quattro i cambi rispetto a Bergamo. C’è stato un miglioramento per Zielinski, quindi dovrebbe toccare a lui da titolare.

La crescita di Ndombele è un segnale molto importante. Credo che nei piani di Spalletti possa essere a prima alternativa a Lobotka, che per adesso è l’unico insostituibile. Se Ndombele torna ad essere quello di qualche stagione fa, in quel ruolo non sfigura di certo, anche se con caratteristiche diverse. Un’altra alternativa potrebbe essere Gaetano”.