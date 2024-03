Un viaggio nella storia di Louis: Vomero e Sanità è già un inno all’amore

L’amore in tutte le sue forme va protetto e tutelato oltre ogni differenza. Però poi può succedere che nel percorso ci siano degli ostacoli insormontabili, come possono essere quelle che per anni Nino D’Angelo ci ha illustrato nei suoi film e nelle sue canzoni. La storia di un ragazzo di periferia, che viene dal basso e che vuole emergere a tutti i costi e davanti a sé c’è una ragazza che è differente sotto quasi tutti i punti di vista. E’ la storia più vecchia del mondo, quella di un amore corrisposto, che tuttavia attraversa delle difficoltà vista la differenza sociale con l’Annamaria di turno.

E’ questo quello che Louis, nome d’arte di Luigi Coppola, vuole illustrare nel suo singolo ‘Vomero e Sanità‘. Le indecisioni e le insicurezze che caratterizzano la storia sono quelle di due ragazzi di poco più di vent’anni che si stanno affacciando al mondo, ma che vedono cose diverse. La consapevolezza di voler essere strafottenti, ma di non poter coltivare questo desiderio fino in fondo, anche se la bellezza risiede nell’ignoto, in quel che potrebbe succedere a scapito di chi non crede questa storia d’amore possa andare avanti.

Del resto, Gigi D’Alessio in Fotomodelle un po’ povere con una frase ha buttato a terra tutti i muri sociali: “Pecchè o Vommero è vicino ‘a Sanità” non è solo un verso, ma un paradigma da seguire per tenere sempre davanti agli occhi che l’amore può abbattere qualsiasi confine. Quello della distanza, per esempio, oppure quello dell’incertezza per il presente e il futuro. Louis con Vomero e Sanità porta in scena un viaggio nella sua storia elogiando la Napoli di Reginella di Roberto Murolo, e la sua ‘Carmè’, che non può non ricordare i capolavori di Totò e Sergio Bruni.