Mario Rui, l’agente: “Con lui il comportamento degli allenatori è prevenuto”

Mario Giuffredi, agente del terzino del Napoli Mario Rui, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Ero al Mapei Stadium per Sassuolo-Napoli, mi sono divertito e mi sono emozionato a vedere la curva dei tifosi del Napoli con la squadra che andava a ringraziare per il supporto. Li ho rivisti squadra, sembravano essere tornati quello dell’anno scorso, mi ha lasciato stupito. Ogni volta che parlo di Mario Rui mi arrabbio con gli allenatori, sembra sempre di dover tornare ai primi giorni di scuola dove si azzera tutto. Calzona facesse quello che meglio crede e che gli pare, perché gli allenatori si comportano con Mario Rui in maniera premeditata. Ho ascoltato le parole di De Laurentiis sui procuratori, ed è il suo pensiero da sempre. Però ha anche sottolineato che ci sono dei professionisti che sanno fare il loro lavoro e che si comportano bene, io con lui ho un ottimo rapporto anche se spesso si arriva anche a qualche confronto. Ma nonostante le discussioni alla fine io mi pongo sempre in maniera collaborativa, e non mi interessa se all’associazione dei procuratori vuole diffidarlo perché io sono esterno a questa perché non credo nell’associazionismo. Calzona? Non escludo che in caso di qualificazione alla prossima Champions League possa essere riconfermato sulla panchina azzurra, perché è un allenatore molto preparato e può fare davvero bene”.