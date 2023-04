Under 15, Napoli-Fiorentina 0-0: inizia il match

8′ – Cross dalla trequarti messo al centro dell’area, Chiummariello fa la sponda per Chiocca che viene anticipato, palla in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, nulla di fatto

6′ – Prima occasione del Napoli, con Chiummariello che dal lato sinistro dell’area serve Chiocca al limite dell’area di rigore: stop e tiro di sinistro, palla di poco alta

11:05 – Inizia il match, batte la Fiorentina

Formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Pugliese, 2 Bonaiuto, 3 Zappettini, 4 Prisco (C), 5 Lieto, 6 Candela, 7 Esposito, 8 D’Angiò, 9 Barbella, 10 Chiocca, 11 Chiummariello. A disp. 12 Spinelli, 13 Sardo, 14 Badini, 15 Nastri, 16 Rosi, 17 Marotta, 18 Colurciello, 19 Pignarosa, 20 Aprea. All. Sorano.

Fiorentina: 1 Neri, 2 Colaciuri, 3 Perrotti, 4 Lenzoni, 5 Lysytskyi, 6 Rocamilia, 7 Diousse, 8 Cianciulli, 9 Cannioto, 10 Melai, 11 Blasi. A disp. 12 Mazzi, 14 Fattori, 15 Montella, 16 Rega, 17 Aldighieri, 18 Sousa, 19 Faye, 20 Forza, 21 Lorusso. All. Magera.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Fiorentina, gara valida per la diciassettesima giornata del girone C del campionato Under 15. Gli azzurrini occupano il quinto posto in classifica, al penultimo turno hanno bisogno di difendere l’accesso ai play-off. Le prime due vanno direttamente agli ottavi di finale, dalla terza alla sesta, invece, si passa per i play-off. Il Napoli è sesto in classifica ad un punto dalla Fiorentina con due lunghezze di vantaggio sull’Ascoli e tre sulla Ternana che inseguono. Nell’ultimo turno prima della sosta, il Napoli ha strappato un prezioso punto sul campo della capolista Empoli.