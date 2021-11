Under 15, Napoli-Lazio 3-0: le pagelle di IamNaples.it

Bastano poco più di 20 minuti agli azzurri per archiviare la pratica Lazio. Giglio, Picca e P. Sorrentino in soli 23 minuti segnano 3 gol e annichiliscono una Lazio sotto tono, organizzata male soprattutto in fase difensiva. Le pagelle di IamNaples.it:

GISONDI 6 Poco impegnato per tutto l’arco della partita, è protagonista al minuto 6 quando nega il pareggio alla Lazio, respingendo un’ottima occasione del numero 2 Miconi. Per il resto gli avanti laziali non pungono molto.

DI FIORE 6.5 Buona prestazione sull’out destro per il numero 2 che spinge bene e chiude in fase difensive con altrettanta disinvoltura. Sostituito nel finale da Carofilo. (34′ s.t. CAROFILO s.v.).

ROCCO 6.5 Solidità garantita, il numero 5 azzurro si fa vedere anche in paio di occasioni di testa in fase offensiva. Ammonito a fine primo tempo.

GAROFALO 6 Neutralizza con disinvoltura i pochi attacchi degli avversari, che dopo il primo quarto d’ora positivo, svaniscono quasi del tutto.

DISTRATTO F. 6.5 Spinta sulla sinistra, sempre presente in fase offensiva con qualità. Nella ripresa manda in porta Sorrentino dopo aver fatto fuori tutta la difesa, ma senza fortuna.

SORRENTINO P. 7 Spina costante nel fianco della difesa laziale, segna il gol del 3-0 quando si fa trovare pronto con un tap-in al termine di una buona azione di Picca. Sorano lo fa rifiatare negli ultimi 10 minuti. (27′ s.t. CACACE s.v.).

ARZILLO 6.5 Qualità e quantità a centrocampo, padrone del campo con geometria e solidità. (34′ s.t. RAIOLA s.v.)

CIMMARUTA 6 Solido a centrocampo, spesso fa ripartire bene l’azione costruendo bene nel mezzo del campo. Un po’ nervoso in un finale caldo, poteva evitare un’ammonizione inutile.

GIGLIO 7.5 Ottima partita per l’esterno sinistro alto di Sorano. Apre i giochi con un ottimo diagonale sinistro al termine di un contropiede che gestisce benissimo, fa partire l’azione del 2-0 con un bel cambio di gioco ed è sempre presente in tutte le azioni offensive. (27′ s.t. RICCIO s.v.)

NAPOLETANO 6 Degli attaccanti azzurri è il meno ispirato. Il numero 10 fa qualche buona giocata, ma non emerge nonostante la giornata positiva. (24′ s.t. CANNAVACCIUOLO s.v.).

PICCA 7 Buonissima prova per il 9 di Sorano che segna un gol e partecipa attivamente alla terza marcatura. Firma il raddoppio dopo soli 8 minuti ed è grazie a una sua ottima giocata tra i difensori avversari che Sorrentino arriva al tap-in del 3-0. (24′ s.t. IOVINE s.v.).