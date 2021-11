LIVE – Under 17 – Ternana-Napoli 0-0, inizia il match

8′ Match molto lottato a centrocampo finora

3′ Ci prova di testa Mazzone su punizione di Russo, l’arbitro però ferma tutto per fuorigioco.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Le formazioni ufficiali del match:

TERNANA: Veljaj, Plutino, Peschiaroli, Mengoni, Zumpano, Bonugli, Bottausci, Manni, Monesi, Belloisi, Montecolle. PANCHINA: Pitaro, Feltri, Picchiantano, Bonifazi, Cruciani, Galletta, Camara.

NAPOLI: Turi, Romano, Tortora, Peluso, Mazzone, D’Avino, Vilardi, Milo, Attanasio, Russo, Cuciniello. PANCHINA: Pellino, Manzo, Di Lauro, Fucci, Balestriere, Ceci, Grieco, Cinquegrana, Vigliotti. All. Liguori

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Ternana-Napoli, gara valida per la decima giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini sono quinti in classifica, in una battaglia punto a punto con le squadre di vertice. Le prime due posizioni valgono l’accesso ai quarti di finale, mentre le terze, le quarte e le due migliori quinte tra i tre gironi vanno ai play-off. Il Napoli è a due punti dalla Lazio capolista, ad uno da Benevento, Roma e Lecce che, però, ha una partita in più non avendo ancora esercitato il turno di riposo. Domenica scorsa il Napoli ha riposato, nell’ultima gara ha battuto 1-0 il Crotone, la Ternana, invece, è penultima in classifica con soli quattro punti, conquistati nelle prime sette giornate con il pareggio sul campo del fanalino di coda Ascoli e la vittoria contro la Salernitana.