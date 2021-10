Under 17, Napoli-Ascoli 4-0: le pagelle di IamNaples.it

Un gran bel Napoli annichilisce l’Ascoli. Nella partita delle 15 al Complesso Kennedy l’Under 17 di Liguori batte i marchigiani per 4-0 grazie a una tripletta di Solmonte e a un gol di Russo. Succede tutto nel primo tempo, nella ripresa gli azzurrini gestiscono il risultato in tranquillità Ecco le pagelle di IamNaples.it:

TURI 6: Mai impegnato nel primo tempo, nella ripresa risponde subito presente al 59′ quando viene impegnato dal bel tiro dal limite di Ciccanti, che neutralizza distendendosi sulla destra.

ROMANO 6.5: Buona partita per il 2 azzurro che rispetto a Tortora si sgancia meno in fase offensiva. Preciso quando viene chiamato in causa negli interventi difensivi. (52′ TUCCILLO 6: Entra a giochi fatti, gestisce bene il lavoro sulla destra).

RUGGIERO 6.5: Partita tranquilla per i due centrali azzurri. Le punte dell’Ascoli si fanno vedere molto poco creando poche occasioni da gestire per i due centrali. Sicuro.

D’AVINO 6.5: Vigile e attento, l’attacco dell’Ascoli è sterile e assieme a Ruggiero gestisce bene i pochi grattacapi che arrivano. Per pochi centimetri non riesce a deviare in porta un cross al minuto 57.

TORTORA 6.5: Ha spinta e gamba, si propone spesso sull’out sinistro. Viene spostato avanti negli ultimi 15 minuti dopo l’uscita di Grieco.

VILARDI 7: Tra i migliori degli azzurri, l’esterno destro dell’attacco di Liguori con il 7 sulle spalle è concentrato, sempre pericoloso con la sua velocità e il suo piede educato. Si intende alla perfezione con Milo, raccoglie spesso i suoi lanci millimetrici ed è sempre presente nelle azioni offensive. Mette a segno tre assist in tutte e tre le segnature azzurre che arrivano da azioni. Liguori lo fa rifiatare negli ultimi 15 minuti. (75′ DI LORENZO s.v.).

BALESTRIERE 6.5: Fa buon filtro a centrocampo, partita più che sufficiente per l’8 azzurro. Ottima incursione nell’area di rigore al minuto 66, ma non riesce a scagliare la palla in porta dopo un ottimo controllo. Liguori lo risparmia nell’ultimo quarto d’ora. (75′ MAZZONE s.v.).

MILO 7: È il metronomo della squadra, dai suoi lanci e dalle sue geometrie partono il 90% delle occasioni offensive azzurre. Fa partire l’azione dell’1-0, si trova benissimo con Vilardi che lancia spesso sulla destra. (85′ CINQUEGRANA s.v.)

GRIECO 6.5: Gira bene ai lati di Solmonte prima e di Vigliotti poi. Veloce e dinamico, è pericoloso al minuto 62 quando impegna severamente il portiere dell’Ascoli Rafaelli, chiamato all’intervento in tuffo. Sostituito al 75′. (75′: DI LAURO s.v.).

RUSSO 7: Si muove bene tra le linee, si trova bene con Solmonte, dà spesso fastidio alla retroguardia bianconera, come nell’occasione del gol del 4-0, quando con caparbietà recupera palla sulla trequarti e la scaglia in porta. Cala nella ripresa, sostituito a 5 dalla fine. (85′ FUCCI s.v.).

SOLMONTE 8: Migliore in campo, il numero 9 di Liguori trova una gran tripletta. Al 7′ è bravo a farsi trovare in area di rigore e a segnare il gol dell’1-0, al 17′ sfrutta un bell’assist di Vilardi e al 31′ è freddo dal dischetto. Esce a inizio ripresa sul 4-0. (52′ VIGLIOTTI 6: Fa un buon lavoro di quantità in attacco, va vicino al gol in un paio di circostanze).