Under 16 A e B, Napoli-Reggina 1-1: le pagelle di IamNaples.it

Dopo il pari all’esordio in quel di Lecce, gli azzurrini Under 16 di Malafronte, impattano ancora una volta sull’1-1. Stavolta al “Complesso Kennedy” il pari arriva in rimonta contro la Reggina. Al vantaggio di Cracchiolo, risponde Malasomma. Di seguito le pagelle di IamNaples.it:

Petrone 5,5: Sul gol subito poche responsabilità. Un’uscita avventata sul finire della prima frazione di gioco poteva costare cara alla squadra ma per sua fortuna Cracchiolo la mette alta a porta vuota.

Puzone 6,5: L’ultimo a mollare, e infatti parte dal suo piede la palla che poi Malasomma trasforma nel gol del pari. Partita di sacrificio arando tutta la fascia destra.

Gambardella 6: Tranquillo, non rischia mai e col compagno di squadra tiene bene le poche folate dei calabresi. Sul gol subito poche colpe.

De Luca 6: Sicurezza e freddezza. Doti importanti per chi deve difendere la propria squadra. Piede educato, trova con un lancio preciso Raggioli che controlla e va al tiro. (dal 34’st Cefariello sv)

De Crescenzo 5,5: Spinge fino a non farcela più, dalle sue parti Antoci lo mette in difficoltà ed è da lì che parte il cross per il gol reggino. (dal 21’st De Rosa 6: buon impatto sul match, preciso e prezioso per i suoi).

D’Angelo 6: Parte molto bene il numero 8 del centrocampo azzurro mostrandosi pericoloso con le sue incursioni in area di rigore. Trova subito il gol, ma purtroppo era oltre la linea difensiva avversaria. (dal 34’st Avvisati sv)

Borriello 5,5: Il regista del centrocampo azzurro si fa schiacciare troppo dai centrocampisti avversari. Pericoloso su punizione, ma Sciammarella fa buona guardia. (dal 21’st Borrelli 6: Prende in mano fin da subito il centrocampo e aiuta la squadra a trovare il pari).

De Chiara 6: Il capitano azzurro ha sul piede la palla che poteva valere il match in pieno recupero ma il portiere ospite si supera e gli nega la gioia del gol. Presente, sfrutta bene la sua fisicità sui calci piazzati.

Malasomma 7: Al momento è l’unico marcatore all’attivo dei suoi. Preciso in occasione del gol con un controllo a seguire e colpo delicato per spedire la palla alle spalle del portiere. Sempre nel vivo del gioco, diverse occasioni da gol.

Raggioli 5,5: Il bomber azzurro ha un paio di occasioni ma non riesce a sfruttarle a dovere, chiuso tra i centrali avversari che lo tengono a bada. (dal 13’st Pinzolo 5,5: come il compagno di reparto, viene bloccato dai centrali avversari, anche dopo l’espulsione di Morra).

Stasi 5,5: L’esterno destro degli azzurri è pericoloso nella prima frazione di gara. Nella ripresa cala e non riesce a mettersi in evidenza con giocate pericolose. (dal 13’st Campanile 6: entra benissimo nel match rendendosi pericoloso sulla destra, poi sparisce un pò dal vivo del gioco).

All.Malafronte 6: La squadra, ben messa in campo, parte alla grande e solo per pochi centimetri non trova subito il vantaggio. Prova a smuovere i suoi invertendo gli esterni alti. Muove bene la panchina, le forze fresche sfruttano al meglio la superiorità numerica. Peccato per qualche imprecisione di troppo sotto porta dei suoi, appuntamento con la prima vittoria stagionale rimandato.

Dagli inviati al “Complesso Kennedy” Salvatore Garofalo e Francesco Russo