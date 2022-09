Under 18, Napoli-Bologna 2-2: le pagelle di IamNaples.it

Termina con un pareggio la prima partita del campionato Under 18 del Napoli contro il Bologna. I primi gol della squadra di Tedesco sono stati segnati da un grande Vilardi. Nel finale brivido con il rigore sbagliato da parte degli ospiti che colpiscono il palo. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Pellino 6,5: La prestazione è molto buona con degli interventi positivi, viene impegnato diverse volte soprattutto nel finale del primo tempo. Intuisce il rigore ma a salvarlo è il palo. Incolpevole sui due gol del Bologna.

Manzo 6,5: Bravo sia a contrastare gli avversari e anche in fase offensiva, dove sigla l’assist per il primo gol di Vilardi. All’inizio della ripresa vicino anche al gol da calcio d’angolo.

Mazzone 6: Ebone è un cliente scomodissimo, che nonostante la stazza riesce anche a staccarsi dalla marcatura e dialogare coi compagni. Tenere la difesa contro le folate offensive del Bologna non è semplice, ma insieme al compagno di reparto si comporta come deve.

Di Lauro 6: Buona prova macchiata dal fallo da rigore su Corazza, che l’arbitro punisce forse un po’ severamente scatenando le proteste degli azzurri. In diretta la sua scivolata sembrava prendere il pallone.

Di Lorenzo 6: Meglio in fase offensiva che dietro, si propone diverse volte in avanti andando anche vicino al gol con un colpo di testa. Dall’intervallo Fucci 6: Fa bene come tutti a inizio secondo tempo, anche se la squadra ha un blackout dopo il momentaneo 2-1. In fase di non possesso si comporta bene anche quando attacca il Bologna.

Legnante 6: Nel primo tempo soffre come tutto il centrocampo l’ottimo stato di forma e gli inserimenti del Bologna, però tiene botta. Nella ripresa nonostante la stanchezza riesce a non perdere la calma. Dal 74′ Milo 6: L’impatto sulla partita è molto buono, porta aggressività e ruba diversi palloni in una fase combattuta.

Peluso 6,5: La gestione del pallone è veloce e intelligente e si abbina a un immediato recupero palla. Subisce la furia del centrocampo del Bologna guidato da Diop nel primo tempo, autore di una grande prestazione.

Tuccillo 6: Si preoccupa più di difendere e di gestire il pallone che di inserirsi, anche per lui una partita onesta. Può fare di più magari in fase offensiva offrendo una soluzione in più a Vilardi. Dal 63′ Romano 6,5: Si comporta bene a destra portando vivacità, sia arrivando sul fondo, sia accentrandosi.

Vilardi 8: Dribbling sempre utili, giocate di qualità, spirito di sacrificio e soprattutto i primi due gol del Napoli in Under 18. Sui suoi piedi anche l’occasione per la tripletta, non concretizzata. Già nell’Under 17 aveva fatto vedere cose molto interessanti, stavolta alza il livello. Dall’83’ Ceci s.v.

Lorusso 6,5: Fa la guerra con i difensori del Bologna, ma quando Diop passa da centrocampista a difensore centrale diventa più difficile. Sui suoi piedi partono diversi pericoli per Raffaeli, che gli nega la gioia del gol dopo un gran sinistro. Dal 74′ Vigliotti 6: Difende bene la palla e alza il pressing, ma non riesce a incidere come vorrebbe in zona gol anche per la buona prova dei centrali del Bologna.

Cuciniello 6,5: Nel primo tempo è tra i più pimpanti del Napoli, quando parte punta sempre la porta e si rende pericoloso. Duetta bene con Vilardi anche a distanza, e infatti nella ripresa serve l’assist per il secondo gol del capitano degli azzurrini. Dal 63′ Grieco 6,5: Mette Vilardi davanti alla porta che purtroppo per il Napoli non riesce a concretizzare. Fa una bella figura in fase offensiva tenendo sempre in apprensione la difesa emiliana.